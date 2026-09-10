В Красноярске обезвредили медведя, зашедшего в частный сектор В Красноярске обезвредили агрессивного медведя, зашедшего в частный сектор

Москва10 сен Вести.В Красноярске полицейские обезвредили агрессивного медведя, зашедшего в частный сектор в Свердловском районе. Об этом рассказало ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В ночь с 8 на 9 сентября в полицию обратилась жительница дома по ул. Торговой и сообщила, что на ее участок забрел медведь, который ломал деревья и хозяйничал во дворе.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил агрессивное животное. Зверь не реагировал на звуковые сигналы патрульного авто и начал движение в сторону граждан и сотрудников полиции, создавая реальную угрозу их жизни и здоровью. В соответствии с ФЗ "О полиции" было применено огнестрельное оружие. Опасный хищник был обезврежен говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Накануне в Красноярске на территории Татышев-парка, который является популярным местом отдыха, были организованы поиски замеченного там бурого медведя. 8 сентября другой хищник вышел к аттракциону в красноярском фанпарке; в тот же день стало известно, что из-за активности животных может закрыться национальный парк "Красноярские Столбы".

В текущем сезоне в регионе наблюдается нашествие хищников. Специалисты занимаются мониторингом и ликвидацией опасных животных, которые все чаще выходят к людям.