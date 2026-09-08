Медведь вышел к аттракциону и напугал пару в фанпарке в Красноярском крае

В Красноярском крае медведь вышел к аттракциону в фанпарке и напугал людей Медведь вышел к аттракциону и напугал пару в фанпарке в Красноярском крае

Москва8 сен Вести.Медведь вышел к аттракциону в фанпарке в Красноярском крае и напугал молодую пару. Подробности инцидента рассказал SHOT.

Мишка вышел прямо к аттракциону в красноярском фанпарке и подкинул адреналина парочке, которая каталась на скоростных санях. Девушка в панике умоляла ехать быстрее говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Отмечается, что спутник девушки отреагировал более спокойно. Чем закончилась неожиданная встреча, не уточняется.

В текущем сезоне в регионе наблюдается нашествие хищников, специалисты занимаются мониторингом и ликвидацией опасных животных, которые все чаще выходят к людям.

Как ранее стало известно ИС "Вести", из-за активности хищников может закрыться национальный парк "Красноярские Столбы".