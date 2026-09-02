Отшельница Агафья Лыкова рассказала по телефону о недавней встрече с медведем

Агафья Лыкова встретилась с медведем на своем участке Отшельница Агафья Лыкова рассказала по телефону о недавней встрече с медведем

Москва2 сен Вести.Отшельница Агафья Лыкова из семьи старообрядцев-беспоповцев рассказала по телефону о встрече с медведем. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Женщина увидела зверя на косогоре. Он неожиданно бросился к ней, но остановился метров за двадцать.

Тревожное сообщение с Ерината. Таежная отшельница Агафья Лыкова по телефону рассказала, что на нее кинулся медведь говорится в публикации

Отмечается, что сейчас рядом с Лыковой живут в палатках шесть студентов-помощников. Отшельница переживает за них.