Москва2 сенВести.Отшельница Агафья Лыкова из семьи старообрядцев-беспоповцев рассказала по телефону о встрече с медведем. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".
Женщина увидела зверя на косогоре. Он неожиданно бросился к ней, но остановился метров за двадцать.
Тревожное сообщение с Ерината. Таежная отшельница Агафья Лыкова по телефону рассказала, что на нее кинулся медведьговорится в публикации
Отмечается, что сейчас рядом с Лыковой живут в палатках шесть студентов-помощников. Отшельница переживает за них.