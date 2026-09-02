80-летняя женщина пострадала в США из-за нападения медведя у нее дома

80-летняя женщина проснулась и обнаружила медведя на кухне, он напал 80-летняя женщина пострадала в США из-за нападения медведя у нее дома

Москва2 сен Вести.В США 80-летняя женщина проснулась и обнаружила медведя на кухне в ее доме, животное напало на нее. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в Эстес-Парке штата Колорадо в четверг, 27 августа. Предполагается, что медведь проник в дом около 04:30 утра через окно на первом этаже. При этом окно было прикрыто, но не закрыто на задвижку.

В итоге медведь пробрался на кухню, расположенную на втором этаже. Проснувшись, хозяйка обнаружила животное. По ее словам, хищник напал на нее.

Медведь напал на нее, "поцарапал ей живот и сбил с ног", после чего скрылся через то же окно, через которое и проник внутрь сказано в материале

Женщина вызвала экстренные службы и получила медицинскую помощь. Местные власти обратились в Службу инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США, чтобы найти медведя. Теперь животное собираются уничтожить в связи с нападением на человека.

Издание уточняет, что в этом районе неоднократно поступали сообщения о проникновении медведей в дома и автомобили. Местных жителей просят сохранять бдительность, запирать двери и окна домов и автомобилей, а также убирать с участков продукты питания, кормушки для птиц и мусор, который может привлекать медведей.

Ранее отшельница из семьи старообрядцев Агафья Лыкова, проживающая в лесу в Хакасии, сообщила о встрече с медведем.