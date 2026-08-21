Жительница Аляски отбилась от медведицы приемами джиу-джитсу На Аляске женщина отбилась от медведицы с помощью джиу-джитсу

Москва21 авг Вести.Жительница Аляски Кейтлин Лейн смогла отбиться от медведицы весом более 350 килограммов с помощью приемов джиу-джитсу. Об этом сообщил региональный телеканал KTUU.

Инцидент произошел во вторник возле небольшого поселения Беллс-Флэтс. Лейн гуляла со своей собакой рядом с ручьем, где водится лосось, и неожиданно столкнулась с медведицей.

Животное бросилось на женщину. Лейн попыталась подняться на крутой склон, чтобы занять более безопасное положение. В этот момент ее собака отвлекла медведицу, а женщина успела лучше сориентироваться.

По словам Лейн, ранее она немного занималась джиу-джитсу, и положение, в котором она оказалась, напомнило ей приемы из этого вида единоборств: создание дистанции с помощью ног, когда одной ногой можно блокировать противника, а другой - нанести удар. Женщина отметила, что не уверена, помогли ли ей тренировки или она действовала инстинктивно.

Когда медведица приблизилась, Лейн воспользовалась своим положением и нанесла животному защитный удар ногой в морду. После этого нападение прекратилось.

По мнению женщины, это было не намеренное нападение, а естественная защитная реакция самки, рядом с которой могли находиться медвежата. Лейн отделалась ушибами и несколькими поверхностными царапинами, которые, как она рассказала, уже хорошо заживают.