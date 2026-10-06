Отшельница Лыкова рассказала, как спасается от медведей Агафья Лыкова рассказала, как пережила нападение медведей

Москва6 окт Вести.Дом знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой атаковал медведи. О подробностях нападения она рассказала в интервью ИС "Вести".

Лыкова пояснила, что медведь утащил в лес ее собаку.

Вот вылез и пошел: по реке пробежал, потом вот тут давай картофельной ботвой перекусывать … Это страшно – медведь! Уже газовым свистком, а он глядит на меня. И тогда я уже закрылась, посидела в избе и что делать? И петардами, и с ружья – целую кучу выстрелишь рассказала Лыкова

Ранее сообщалось, что охотинспектор и его помощник защитили деревню Чулым от медведей. Они ликвидировали двух животных, которые пугали местных жителей.