Москва21 окт Вести.В Красноярском крае пожилая женщина смогла спугнуть медведя, который пытался проникнуть к ней в дом, с помощью кастрюли, сообщает Telegram-канале "ЧП Хакасия",

Инцидент произошел 21 октября в Енисейском округе. По словам пенсионерки, она проснулась около 08.00 утра от звука разбитого стекла. Когда она подошла к окну, то увидела огромного медведя. Хищник вывернул деревянную фрамугу и пытался забраться внутрь. Спасать свою жизнь и жилище женщине пришлось кухонным инвентарем.

У меня кастрюли стояли и чашки. Я этими чашками давай кидать в него. А он лезет, и я тогда схватила кастрюлю – одной его, потом второй. В общем, потом схватила кастрюлю и прямо по пятаку его начала бить... Я со всего маха ударила его, и он прыгнул, и все. Я выглянула – нет его рассказала пенсионерка

После произошедшего она позвонила дочери, которая вызвала полицию. На место прибыли охотники, которые отследили хищника. Медведя ликвидировали недалеко от детской площадки.

Всего за это лето в Енисейском округе ликвидировали уже более 160 медведей.