В Красноярске ликвидировали агрессивного медведя, который пытался сломать яблоню Агрессивного медведя ликвидировали в Красноярске после попыток сломать яблоню

Москва2 окт Вести.Медведя, который зашел на чужой участок и попытался сломать яблоню, ликвидировали в Красноярске. Об этом сообщает управление МВД России по региону в MAX.

30 сентября в 21:20 в ОП №6 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от местной жительницы о том, что в СНТ "Роев ручей" по участку ходит большой, взрослый медведь и ломает яблоню говорится в сообщении МВД

К месту происшествия прибыли полицейские и сотрудники управления Росгвардии по региону. Медведь отреагировал на людей агрессивно и двинулся в их сторону. В связи с угрозой жизни и здоровью сотрудников животное пришлось обезвредить.