Москва17 сенВести.Медведь, который расправился с пенсионеркой в Красноярском крае, ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк Следственного комитета.
Хищника нейтрализовали неподалеку от населенного пункта.
<Ликвидировали> в 200 метрах в южном направлении от Верхнего Кебежаговорится в публикации
По словам охотоведа Алексея Волкова, экспертиза желудка животного точно скажет о причастности медведя к нападению на человека.
По признакам, скорее всего, он. Медведь пришел на место преступления. Он вернулся туда <где убил женщину>рассказал специалист
Трагедия в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа Красноярского края произошла ночью 16 сентября. Медведь убил 66-летнюю женщину.
По предварительным данным, хищник мог вытащить пенсионерку через окно, когда та выглянула посмотреть на источник шума во дворе.