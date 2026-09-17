Около деревни в Красноярском крае ликвидировали убившего женщину медведя

Ликвидирован медведь, убивший женщину в Красноярском крае Около деревни в Красноярском крае ликвидировали убившего женщину медведя

Москва17 сен Вести.Медведь, который расправился с пенсионеркой в Красноярском крае, ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк Следственного комитета.

Хищника нейтрализовали неподалеку от населенного пункта.

<Ликвидировали> в 200 метрах в южном направлении от Верхнего Кебежа говорится в публикации

По словам охотоведа Алексея Волкова, экспертиза желудка животного точно скажет о причастности медведя к нападению на человека.

По признакам, скорее всего, он. Медведь пришел на место преступления. Он вернулся туда <где убил женщину> рассказал специалист

Трагедия в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа Красноярского края произошла ночью 16 сентября. Медведь убил 66-летнюю женщину.

По предварительным данным, хищник мог вытащить пенсионерку через окно, когда та выглянула посмотреть на источник шума во дворе.