Подруга погибшей в Красноярском крае от лап медведя была пьяна и спала

Соседка погибшей в лапах медведя сибирячки рассказала о трагедии Подруга погибшей в Красноярском крае от лап медведя была пьяна и спала

Москва16 сен Вести.Подруга женщины, которая погибла после нападения медведя во дворе собственного дома на юге Красноярского края, была пьяна, спала и ничего не слышала, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.

Трагедия произошла ночью 16 сентября в деревне Верхний Кебеж. Ранее сообщалось, что медведь мог вытащить пенсионерку через окно, когда она решила посмотреть, кто шумит у ее дома.

По другим данным, женщина вышла на веранду, и медведь напал на нее.

В доме находилась подруга погибшей, но никого не видела, ничего не слышала. Была нетрезвая сообщил представитель следствия

Погибшую нашла проходившая мимо соседка. Медведя, напавшего на пенсионерку, ищут охотники. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.