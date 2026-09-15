Полиция обезвредила агрессивного медведя в Красноярске В Красноярске полицейский ликвидировал агрессивного медведя четырьмя выстрелами

Москва15 сен Вести.Сотрудники полиции нейтрализовали агрессивного медведя в Свердловском районе Красноярска, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел накануне вечером в районе 2-й Боровой улицы, житель которой сообщил о медведе на своем участке.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили хищника, который не реагировал на сигналы патрульной машины, а затем пошел на стражей порядка и местных жителей.

Для защиты людей полицейский применил оружие в соответствии с ФЗ "О полиции". Четырьмя прицельными выстрелами медведь был обезврежен говорится в заявлении ведомства в MAX

В результате произошедшего никто из людей не пострадал.