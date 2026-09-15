Москва15 сенВести.Сотрудники полиции нейтрализовали агрессивного медведя в Свердловском районе Красноярска, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Инцидент произошел накануне вечером в районе 2-й Боровой улицы, житель которой сообщил о медведе на своем участке.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили хищника, который не реагировал на сигналы патрульной машины, а затем пошел на стражей порядка и местных жителей.
Для защиты людей полицейский применил оружие в соответствии с ФЗ "О полиции". Четырьмя прицельными выстрелами медведь был обезвреженговорится в заявлении ведомства в MAX
В результате произошедшего никто из людей не пострадал.