В Красноярске ищут бурого медведя, замеченного на территории Татышев-парка

В Красноярске ищут дикого животного, замеченного на территории Татышев-парка В Красноярске ищут бурого медведя, замеченного на территории Татышев-парка

Москва9 сен Вести.В Красноярске ищут бурого медведя, замеченного на территории Татышев-парка, который является популярным местом отдыха. Об этом сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Правоохранителям поступило сообщение от граждан о том, что на территории острова Татышев замечен дикий зверь.

Сотрудники полиции ориентированы на обеспечение безопасности жителей и гостей города, а также на установление местонахождения животного говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время территория парка обследуется, также организовано усиленное патрулирование совместно со специалистами Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Для мониторинга местности с воздуха применяются беспилотные летательные аппараты.

На данный момент дикое животное не обнаружено, поисково-профилактические мероприятия продолжаются.

Граждан призвали быть более бдительными при посещении острова Татышев, воздержаться от прогулок в отдаленных частях парка, а при обнаружении зверя или следов его пребывания немедленно сообщать по телефону "102" или "112".

Ко всему прочему, накануне медведь вышел к аттракциону в фанпарке в Красноярском крае.

В текущем сезоне в регионе наблюдается нашествие хищников. Специалисты занимаются мониторингом и ликвидацией опасных животных, которые все чаще выходят к людям.

Сообщалось также, что из-за активности хищников может закрыться национальный парк "Красноярские Столбы".