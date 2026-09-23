Москва23 сен Вести.В Кемеровской области участковый уполномоченный полиции Наталья Стельмакова дважды была вынуждена применять служебное оружие, защищая местных жителей от медведей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Кемеровской области – Кузбассе моя коллега, старший участковый уполномоченный полиции, проявила решительность и без промедления дважды спасла местных жителей от нападения медведей говорится в сообщении

В поселке Кузедеево на пасеку к местному жителю забрел медведь. Он повредил ограждение и разгромил улей. Наталья Стельмакова выехала после звонка владельца пасеки. Он укрылся в хозяйственной постройке, а хищник уже готовился к атаке — занял угрожающую позу. Старший лейтенант полиции мгновенно оценила ситуацию и, действуя в рамках полномочий по Федеральному закону "О полиции", применила оружие — медведь был обезврежен.

Еще один опасный инцидент произошел в поселее Кандалеп: несколько дней подряд медведь наведывался на участок пенсионеров. Когда зверь вновь появился в огороде и попытался попасть в загон с домашней птицей, владельцы вызвали участкового. Люди старались отпугнуть хищника шумом, но тот не реагировал и продолжал приближаться, демонстрируя явную агрессию. Оценив степень угрозы, старший лейтенант полиции сделала два прицельных выстрела — животное было нейтрализовано.