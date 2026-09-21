В окрестностях Кемерово проводятся ночные рейды для отпугивания медведей В Кемерово инспекторы патрулируют территории для отпугивания медведей

Москва21 сен Вести.19 сентября в окрестностях Кемерово инспекторы и охотники, используя пиротехнические устройства, производящие шум, провели ночной рейд оперативной мобильной группы для предотвращения появления медведей. Об этом в MAX сообщает Минлескомплекса и охотхозяйства Кузбасса.

Звери обнаружены не были, отстрел не производился. Ранее следы медведя, который подходил к неогороженной и неохраняемой пасеке в ночь с 18 на 19 сентября, были обнаружены в районе Кемеровского аэропорт. После этого хозяин перевез пасеку в другое место, огородив ее электронным пастухом.

Информируем, что после принятых 19 сентября мер по отпугиванию медведя его присутствие в окрестностях Кемерово не наблюдается. Инспекторы продолжают патрулирование территории говорится в сообщении ведомства

Гражданам напомнили, что при появлении медведя нужно сразу же звонить на номер 112.

Ранее сообщалось, что в Томской области охотоведы застрелили медведя, жертвами нападения которого стали двое мужчин в Колпашевском районе. Также появилась информация, что в Усть-Камчатском округе Камчатского края мужчина погиб в результате нападения медведя.

Меры по защите населения от медведей проводятся также в Иркутской области и Забайкальском крае.