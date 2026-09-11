Специалисты дважды выезжали по сигналам о замеченных в столице Камчатки медведях

В Петропавловске-Камчатском дважды сообщали о медведях на улицах Специалисты дважды выезжали по сигналам о замеченных в столице Камчатки медведях

Москва11 сен Вести.Охотоведы дважды за ночь выезжали отрабатывать сообщения граждан о замеченных на улицах медведях, рассказала пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского со ссылкой на ЕДДС в мессенджере МАХ.

По сообщениям в ЕДДС Петропавловска-Камчатского, в ночное время специалисты выезжали по сигналам о замеченных медведях по ул. Комсомольская, 8 и Никифора Бойко 12. Медведи не были обнаружены написали в пресс-службе

Там также напомнили, что в столице края введен режим повышенной готовности в связи с сезонным выходом медведей в черту города.