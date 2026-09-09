Москва9 сен Вести.В Петропавловске-Камчатском введен режим повышенной готовности на фоне увеличения количества выходов в черту города бурых медведей. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмечается, что решение было принято на заседании по чрезвычайным ситуациям.

С 18.00 9 сентября (09.00 мск) в Петропавловск-Камчатском городском округе вводится режим повышенной готовности для сил и служб, которые задействованы в мероприятиях, направленных на исключение угрозы жизни в связи с выходами медведей сказано в сообщении

Глава города Андрей Воровский рекомендовал родителям сопровождать детей в школу, а также обратить внимание на их местонахождение в остальное время. Кроме того, всем жителям города необходимо проявлять осторожность в лесных массивах и в городской черте, где фиксируются выходы медведей.

По словам начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Анатолия Ковнацкого, массового захода медведей в город нет. Участившиеся выходы – сезонное явление, которое наблюдается ежегодно.

С начала года в ЕДДС поступило 52 сообщения о выходах медведей, 44 из них подтвердились.