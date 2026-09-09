Москва9 сен Вести.В Усть-Илимске введен режим повышенной готовности для всех профильных служб на фоне участившихся случаев выхода медведей в город и СНТ. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Соответствующее решение было принято на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Решение принято в связи с участившимися случаями выхода медведей к городской территории и СНТ. Каждое обращение жителей о появлении животных оперативно отрабатывается охотнадзором совместно с сотрудниками полиции, охотпользователями и опытными охотниками сказано в сообщении

В администрации добавили, что в случае угрозы жизни и здоровью людей принимаются меры по регулированию численности диких животных в соответствии с действующим законодательством.

Все профильные службы переведены на усиленный режим работы.