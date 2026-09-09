В Иркутской области медведь пришел к жилому дому и пытался попасть внутрь Медведь пытался пробраться в дом жителя Иркутской области

Москва9 сен Вести.В Иркутской области медведь пришел во двор дома в СНТ и пытался попасть внутрь. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел недалеко от города Усть-Илимска 8 сентября, во вторник.

Вчера в Иркутской области хозяин тайги буквально постучался в двери жителей садоводства рядом с городом Усть-Илимском. К счастью, никто не пострадал. Медведь услышал, что ему не рады, и удалился в лес написала Волк в мессенджере МАХ

Ранее из-за выхода медведей в СНТ в Усть-Илимске был введен режим повышенной готовности, профильные службы работают в усиленном режиме.