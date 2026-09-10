Медведь вышел к школе в Петропавловске-Камчатском

Медведя заметили возле школы в Петропавловске-Камчатском Медведь вышел к школе в Петропавловске-Камчатском

Москва10 сен Вести.В Петропавловске-Камчатском жители заметили бурого медведя, который вышел к школе на улице Пономарева. Об этом сообщили в администрации города.

По сообщению, поступившему в ЕДДС Петропавловска-Камчатского, возле школы №24 по ул. Пономарева, 13 обнаружен медведь. Информация передана оперативным службам, работают специалисты сказано в сообщении

На территории Петропавловска-Камчатского введен режим повышенной готовности в связи с сезонным выходом медведей в городскую черту.

Ранее в мэрии сообщали, что утром 10 сентября охотники-волонтеры вышли на поиски медведей, которые были замечены в городе, однако хищников не нашли.