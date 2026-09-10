В Петропавловске-Камчатском поступают сообщения о появлении медведей в городе

Утром в Петропавловске-Камчатском охотники-волонтеры выезжали на поиски медведей В Петропавловске-Камчатском поступают сообщения о появлении медведей в городе

Москва10 сен Вести.Утром 10 сентября охотники-волонтеры вышли на поиски медведей в Петропавловске-Камчатском, однако хищников не нашли. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Как уточняется, ранее поступило сообщение, что очевидцы заметили двух медведей в черте города.

Ранним утром специалисты выезжали по ул. Космонавтов, 40 и Виталия Кручины, 6. Медведи не были обнаружены уточнила пресс-служба администрации города в мессенджере МАХ

Сейчас на территории Петропавловска-Камчатского введен режим повышенной готовности в связи с сезонным выходом медведей в городскую черту. Местные власти призвали жителей быть осторожными и следит за местонахождением детей. А также напомнили, что в случае обнаружения хищника необходимо добраться до безопасного места и сообщить в экстренные службы.