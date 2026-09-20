Мужчина погиб после нападения медведя в Усть-Камчатском округе

Медведь задрал мужчину на Камчатке Мужчина погиб после нападения медведя в Усть-Камчатском округе

Москва20 сен Вести.Мужчина погиб в результате нападения медведя в Усть-Камчатском округе Камчатского края, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Медведь напал на мужчину, он погиб. Объявлен режим повышенной готовности, ведется поиск хищника рассказали в администрации

Подробности происшествия уточняются. В настоящий момент режим ЧС из-за выхода медведей к людям также действует в Петропавловске-Камчатском. В июне 2026 года медведь убил рыбака в Усть-Большерецком округе.

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что с начала августа в восьми регионах России были зафиксированы случаи нападения медведей на людей.