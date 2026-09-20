Напарник сторожа, которого загрыз медведь на Камчатке, выжил, не выйдя из будки

Коллега убитого медведем сторожа на Камчатке, спасся, не выйдя из помещения Напарник сторожа, которого загрыз медведь на Камчатке, выжил, не выйдя из будки

Москва20 сен Вести.Напарник сторожа, которого растерзал медведь на топливном объекте в Усть-Камчатске, спасся, не выйдя из помещения. Об этом РИА Новости рассказал очевидец.

Трагедия произошла в ночь на 19 сентября в микрорайоне Варгановка.

Медведь смял металлическое ограждение и проник на территорию объекта АО "Корякэнерго". Сторож вышел из будки на шум и столкнулся с хищником. Нападение произошло примерно в трех метрах от поста охраны. Мужчина погиб.

Собаки, находящиеся на территории объекта, не смогли остановить зверя. Сторож погиб.

Второй охранник спасся, не выйдя из будки сказал собеседник агентства

Следственный комитет России по Камчатскому краю проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Хищника ищут охотники и полиция. В округе объявлен режим повышенной готовности.