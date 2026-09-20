СК проверяет причины смерти мужчины после встречи с медведем в Усть-Камчатске

СК проводит проверку по факту смерти мужчины после нападения медведя на Камчатке СК проверяет причины смерти мужчины после встречи с медведем в Усть-Камчатске

Москва20 сен Вести.Доследственная проверка организована следователями по факту обнаружения тела мужчины со следами нападения животного в Усть-Камчатске, сообщила пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Сообщение об обнаружении тела мужчины с телесными повреждениями, характерными для нападения животного, на территории предприятия в поселке Усть-Камчатский поступило в субботу, 19 сентября.

По данному факту следственными органами СК России по Камчатскому краю организовано проведение процессуальной проверки написали в пресс-службе

Уточняется, что следователи проводят мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.