Москва20 сенВести.Доследственная проверка организована следователями по факту обнаружения тела мужчины со следами нападения животного в Усть-Камчатске, сообщила пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
Сообщение об обнаружении тела мужчины с телесными повреждениями, характерными для нападения животного, на территории предприятия в поселке Усть-Камчатский поступило в субботу, 19 сентября.
По данному факту следственными органами СК России по Камчатскому краю организовано проведение процессуальной проверкинаписали в пресс-службе
Уточняется, что следователи проводят мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.