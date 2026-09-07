Москва7 сенВести.Мужчина, пострадавший в результате нападения медведя в Закаменском районе Бурятии, скончался в больнице. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Спасти, к сожалению, мужчину не смогли. Он получил очень тяжелые травмы головы. Два хирурга боролись за его жизньсказано в сообщении
По информации главы республики, пострадавший по пути на остановку свернул в лес, чтобы проверить свой скот, там на него напал хищник. Пострадавшего экстренно доставили в районную больницу в тяжелом состоянии.
Ранее в Бурприроднадзоре сообщили, что на место происшествия выехал госохотинспектор для ликвидации медведя.