Мужчина, пострадавший при нападении медведя в Бурятии, скончался в больнице

Умер мужчина, пострадавший при нападении медведя в Бурятии Мужчина, пострадавший при нападении медведя в Бурятии, скончался в больнице

Москва7 сен Вести.Мужчина, пострадавший в результате нападения медведя в Закаменском районе Бурятии, скончался в больнице. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Спасти, к сожалению, мужчину не смогли. Он получил очень тяжелые травмы головы. Два хирурга боролись за его жизнь сказано в сообщении

По информации главы республики, пострадавший по пути на остановку свернул в лес, чтобы проверить свой скот, там на него напал хищник. Пострадавшего экстренно доставили в районную больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Бурприроднадзоре сообщили, что на место происшествия выехал госохотинспектор для ликвидации медведя.