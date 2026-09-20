Два односельчанина стали жертвами медведя в Томской области SHOT: медведь насмерть загрыз двух мужчин в Томской области

Москва20 сен Вести.Медведь насмерть загрыз двух односельчан в Томской области, пишет SHOT. Трагедия произошла в лесу у деревни Север Колпашевского района.

По сведениям издания, там 18 сентября отбилась от стада корова. Один из фермеров пошел ее искать и не вернулся. На его поиски на следующий день отправился в одиночку 46-летний местный житель. Домой он тоже не пришел.

Сегодня односельчане обнаружили в лесу тела обоих мужчин. Рядом бродил агрессивный медведь – хищника ликвидировали говорится в публикации

Сообщения о выходе хищников в Томской области поступают почти ежедневно, в том числе из окрестностей областного центра.

Несколько дней назад сообщалось, что следователи не стали возбуждать уголовное дело после гибели томского охотника при нападении медведя.