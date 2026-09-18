Москва18 сенВести.В селе Александровское Томской области ликвидировали медведя, вышедшего к жилым домам. Теперь региональные власти выясняют, было ли применение оружия правомерным, сообщают "Вести-Томск".
По словам главы регионального Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Андрея Коломина, собираются проверочные материалы, ситуация находится на стадии разбирательства.
Хищник двигался через село, после чего был застрелен. По одной из версий, подстреленный зверь упал в рекуговорится в сообщении
При этом не раскрывается, кто именно выстрелил и на каком основании. В местном отделении полиции уголовное дело по данному факту пока не заводили.
Ранее сообщалось, что после участившихся выходов медведей к людям и для регулирования численности хищников в регионах разрешен их отстрел.