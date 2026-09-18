SHOT: с начала года в России отстрелили около 2 тысяч медведей

Около 2 тысяч медведей отстрелили в России с начала 2026 года SHOT: с начала года в России отстрелили около 2 тысяч медведей

Москва18 сен Вести.Около 2 тысяч медведей отстрелили в России с начала 2026 года, пишет SHOT.

Больше всего подтвержденных случаев, по сведениям издания, в Иркутской области: не менее 506 хищников. На Камчатке отстрелили минимум 366, в Красноярском крае – не меньше 269.

Около 2 тысяч медведей отстрелили в России с начала 2026 года. … Как минимум 800 животных ликвидировали именно как конфликтных – после их появления рядом с людьми говорится в публикации

Из-за большой популяции и участившихся выходов медведей к людям для защиты жителей и регулирования численности в регионах разрешен их отстрел.

При этом зоологи считают, что массовое уничтожение хищников не решит проблему с выходами к людям и призывают остановиться.

Они убеждены, что нападения, происходят по вине самих людей, которые провоцируют медведей или нарушают правила безопасности.