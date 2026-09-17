В Приангарье - более 22 тыс. медведей, что на 4 тыс. больше, чем обычно Кобзев: численность медведей в Иркутской области увеличилась на 4 тысячи

Москва17 сен Вести.Медведи все чаще выходят к людям в Иркутской области. На сегодняшний день в Приангарье насчитывается более 22000 особей, что на 4 тысячи больше, чем обычно, сообщается в материалах, размещенных в MAX-канале губернатора региона Игоря Кобзева.

По представленным данным, десятки выходов к людям фиксируют каждую неделю. Хищники идут к жилью за едой, и перед спячкой становятся агрессивнее.

Более 22000 особей насчитывается в Приангарье, что на 4 тысячи больше, чем обычно сказано в материале

Недостаток естественного корма, свалки и доступные пищевые отходы, а также выработанная привычка к людскому шуму из-за ведения хозяйственной деятельности вблизи лесов стали причиной участившихся столкновений с медведями.

Кобзев подчеркнул, что на данный момент произошло уже три трагедии, и нельзя допустить повторения этих событий. 16 сентября хищник убил двух мужчин из Киренска, которые собирали ягоды неподалеку от села Красноярово. Третий мужчина смог спастись.

Несмотря на то, что хищника подстрелили выехавшие на место охотники, ему удалось сбежать в лес. В настоящее время ведутся его поиски силами полиции и районного отдела охраны животного мира.

Также в регионе создана рабочая группа по защите населения и хозяйств от медведей, организованы подворовые обходы sms-оповещения с предупреждениями об опасности.

Ранее властям муниципальных образований региона, где участились выходы хищников к населенным пунктам, рекомендовали ввести режим повышенной готовности. На сегодняшний день, по словам Кобзева, такой режим введен в Слюдянке, Ангарске, Братске, Тайшетском и Киренском муниципальном округах и Нижнеудинском районе.