Охотникам удалось ранить медведя, задравшего сборщиков ягод в Иркутской области Охотники смогли ранить медведя, напавшего на сборщиков ягод в Иркутской области

Москва17 сен Вести.Охотники смогли подстрелить медведя-людоеда, убившего двух сборщиков ягод в Иркутской области. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в MAX.

Трагедия произошла 16 сентября в Киренском районе. Трое жителей Киренска собирали ягоды в лесу неподалеку от села Красноярово, когда на них набросился хищник. Жертвами зверя стали 65 и 55-летний сборщики дикоросов, третьему удалось сбежать.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и районного отдела охраны животного мира, а также охотники. Ранее сообщалось, что они нашли медведя, но ему удалось сбежать.

При попытке ликвидации хищник был ранен сказано в сообщении

17 сентября поиски медведя будут продолжены.

Ранее в регионе был введен режим повышенной готовности и создана рабочая группа по защите населения и хозяйств от медведей, которую возглавил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Георгиевич Кузьмин.