Медведь загрыз двух мужчин, собиравших ягоды в лесу в Иркутской области

В Иркутской области медведь загрыз двух сборщиков ягод, один мужчина спасся Медведь загрыз двух мужчин, собиравших ягоды в лесу в Иркутской области

Москва17 сен Вести.В Киренском районе Иркутской области медведь набросился на сборщиков ягод. В результате двое мужчин в возрасте 65 и 55 лет погибли, одному удалось сбежать, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что три жителя Киренска пошли в лес в районе села Красноярово более чем в 80 километрах от райцентра. Там они встретили медведя.

На место инцидента направилась группа с сотрудником уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России "Киренский" и опытными охотниками. Они обнаружили тела погибших и заметили медведя, проявившего агрессию отмечается в сообщении в MAX

Охотники применили оружие, но хищник скрылся. Зверя ищут.