Напавший на сборщиков ягод медведь в Иркутской области смог сбежать от охотников

Напавшему на двух сборщиков ягод медведю удалось уйти в иркутскую тайгу Напавший на сборщиков ягод медведь в Иркутской области смог сбежать от охотников

Москва17 сен Вести.Полицейским и охотникам удалось выследить медведя, напавшего на сборщиков ягод в иркутской тайге, однако зверь смог сбежать. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Трагический инцидент произошел накануне в Киренском районе Приангарья. Трое жителей Киренска собирали ягоды в лесу возле села Красноярово, расположенного более чем в 80 километрах от райцентра. Там на них накинулся хищник.

Мужчины в возрасте 65 и 55 лет погибли, третьему сборщику дикоросов удалось сбежать.

На место инцидента направилась группа с сотрудником уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России "Киренский" и опытными охотниками. Они обнаружили тела погибших и заметили медведя, проявившего агрессию. Охотники применили оружие, однако зверь скрылся сказано в сообщении ведомства в MAX

В настоящее время людоеда ищут. К месту инцидента направлены дополнительные силы и средства полиции и представителей других силовых ведомств.

Полицейские рекомендуют гражданам во всех районах Иркутской области временно ограничить походы в лес в целях безопасности.