В Иркутской области предупредят об угрозе медведей через sms и подворовые обходы

В Иркутской области начали подворовые обходы и sms-рассылку из-за медведей В Иркутской области предупредят об угрозе медведей через sms и подворовые обходы

Москва17 сен Вести.В Иркутской области с пожилыми людьми будут проводить разъяснительные беседы об опасности походов в лес из-за нападения медведей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в MAX.

Ранее властям муниципальных образований региона, где участились выходы хищников к населенным пунктам, рекомендовали ввести режим повышенной готовности. На сегодняшний день, по словам Кобзева, такой режим введен в Слюдянке, Ангарске, Братске, Тайшетском и Киренском муниципальном округах и Нижнеудинском районе.

Планируется организовать подворовые обходы и беседы с людьми пожилого возраста, наладить разъяснительную работу в школах. Понимаем, сейчас сезон сбора грибов и ягод. Но, походы в лес в настоящее время представляют для человека огромную опасность сказано в публикации

Также была создана рабочая группа по защите населения и хозяйств от медведей, которую возглавил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Георгиевич Кузьмин. На ее заседании принято решение организовать sms-предупреждения для жителей районов, где медведи уже атаковали людей.

Кобзев подчеркнул, что на данный момент произошло уже три трагедии, и нельзя допустить повторения этих событий.