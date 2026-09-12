В Туве усилены меры безопасности из-за участившихся сообщений о медведях В Туве усилены меры безопасности из-за частых сообщений о медведях вблизи домов

Москва12 сен Вести.Полиция Тувы усилила меры безопасности в связи с участившимися сообщениями о появлении медведей вблизи жилого сектора. Об этом сообщило МВД России по Республике Тыва.

Ситуация взята под контроль министром внутренних дел по Республике Тыва генерал-майором полиции Юрием Завьяловым. По его указанию сотрудниками полиции усилены меры безопасности. На постоянной основе организовано патрулирование территорий, в местах возможного появления хищников говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Также организовано взаимодействие с региональным Госкомитетом по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов для оперативного реагирования на сообщения о появлении медведей.

При обнаружении медведя гражданам рекомендовали не приближаться к нему и не пытаться самостоятельно прогнать — необходимо оперативно позвонить по телефону "112" или в дежурную часть "8 (394-22) 9-39-11, 9-39-12".

В текущем сезоне нашествие хищников наблюдается и в Красноярском крае, а также в Бурятии. Специалисты занимаются мониторингом и ликвидацией опасных животных, которые все чаще выходят к людям.