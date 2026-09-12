В Бурятии отстрелят медведя, напавшего на мужчину В Бурятии ликвидируют напавшего на мужчину медведя

Москва12 сен Вести.Бурого медведя, который попытался напасать на мужчину в Джидинском районе Бурятии, ликвидируют. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре.

По случаю нападения медведя в близи села Инзагатуй Джидинского района принято решение о регулировании особи, в данный момент проводятся регуляционные мероприятия отметили в ведомстве

Ранее сообщалось, что возле села Ингазатуй Джидинского района отец ранил сына в ногу из ружья, спасая его от медведя. Хищник вышел из леса и попытался напасть на мужчину на животноводческой стоянке. Пострадавшего госпитализировали, ему провели операцию.

В Бурприроднадзоре добавили, что за последние сутки поступило 22 обращения по поводу выходов медведей в населенные пункты. Были ликвидированы 10 медведей. В целом за весь период отрегулировано 125 хищников.