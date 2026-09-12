Москва12 сенВести.Состояние пострадавшего в инциденте в Джидинском районе Бурятии, где отец выстрелом ранил сына в ногу, пытаясь спасти его от медведя, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики.
Пострадавший госпитализирован в районную медицинскую организацию. Состояние средней степени тяжестирассказала собеседница агентства
Ранее сообщалось, что в Джидинском районе Бурятии Бурятии, спасая сына от медведя, отец ранил его выстрелом из ружья в ногу.