В Красноярском крае за добычу медведя на охоте будут платить 36,5 тыс. руб.

В Красноярском крае установили вознаграждение за добычу медведя на охоте В Красноярском крае за добычу медведя на охоте будут платить 36,5 тыс. руб.

Москва11 сен Вести.В Красноярском крае установили вознаграждение за добычу медведя на охоте – 36 500 рублей за одну особь. Об этом сообщило региональное правительство.

Отмечается, что право на вознаграждение имеют охотники, получившие в установленном порядке разрешения в отведенных угодьях. Отстрел медведей в черте населенных пунктов по-прежнему остается исключительным правом правоохранительных органов.

Установить, что за счет средств краевого бюджета осуществляется выплата денежного вознаграждения за добычу бурого медведя на территории охотничьих угодий Красноярского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения … Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования сказано в постановлении, опубликованном на сайте правительства

В текущем сезоне в регионе наблюдается нашествие хищников. Специалисты занимаются мониторингом и ликвидацией опасных животных, которые все чаще выходят к людям.

Ранее в этот день в Красноярском крае мужчина погиб при нападении медведя, а накануне полицейские обезвредили агрессивного хищника, зашедшего в частный сектор. Из-за нашествия косолапых ограничения введены в нацпарке "Красноярские Столбы", а на территории Татышев-парка, который является популярным местом отдыха, ищут недавно замеченного там медведя.