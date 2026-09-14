В Петропавловске-Камчатском поступило сообщение о появлении медведя в городе

В Петропавловске-Камчатском усилен контроль из-за выхода медведей в город В Петропавловске-Камчатском поступило сообщение о появлении медведя в городе

Москва14 сен Вести.В Петропавловске-Камчатском усилен контроль из-за выхода медведей в городскую черту, продолжает действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Как уточняется, ночью 14 сентября поступило сообщение о появлении хищника в районе проспекта Победы, 67.

На месте продолжительное время дежурил дружинник, медведь не был обнаружен. Охотники обращают внимание, что выходы могут повторяться, особенно, если рядом лесной массив предупредила администрация города в мессенджере МАХ

Местные власти призвали горожан быть бдительными и следить за местонахождением детей.