Более 30 обращений о выходе медведей к людям зарегистрировали в Бурятии за сутки

Бурприроднадзор: в Бурятии отстрелено 14 агрессивных медведей за прошедшие сутки Более 30 обращений о выходе медведей к людям зарегистрировали в Бурятии за сутки

Москва14 сен Вести.В Бурятии зарегистрировали более 30 обращений о выходе медведей к людям за прошедшие сутки. Об этом сообщил Бурприроднадзор.

Как уточняется, охотинспекторы и бригады охотников работали в пригороде Улан-Удэ и других районах республики. В результате было отстрелено 14 агрессивных хищников.

По результатам проведенных мероприятий 14 особей медведей отрегулировано. В целом за весь период отрегулировано 149 особей медведя отметила пресс-служба Бурприроднадзора в мессенджере МАХ

Жителей республики призывают быть осторожными и воздержаться от прогулок в лесу.