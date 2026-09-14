Москва14 сенВести.В Бурятии зарегистрировали более 30 обращений о выходе медведей к людям за прошедшие сутки. Об этом сообщил Бурприроднадзор.
Как уточняется, охотинспекторы и бригады охотников работали в пригороде Улан-Удэ и других районах республики. В результате было отстрелено 14 агрессивных хищников.
По результатам проведенных мероприятий 14 особей медведей отрегулировано. В целом за весь период отрегулировано 149 особей медведяотметила пресс-служба Бурприроднадзора в мессенджере МАХ
Жителей республики призывают быть осторожными и воздержаться от прогулок в лесу.