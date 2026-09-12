В Забайкалье создали 65 оперативных групп реагирования на выходы медведей

В Забайкалье усилили работу по защите населения при появлении медведей В Забайкалье создали 65 оперативных групп реагирования на выходы медведей

Москва12 сен Вести.В Забайкальском крае усилил работу по защите населения при появлении медведей вблизи населенных пунктов, созданы 65 оперативных групп реагирования. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Для оперативного реагирования сформировано 65 групп, в которые вошли 205 охотников. Их действия координируют 22 оперативных штаба говорится в сообщении

Отмечается, что при поступлении сообщения о выходе хищника, специалисты выезжают на место, обследуют территорию и отслеживают перемещение хищника. В случае опасности они принимают меры, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью людей.

В оперштабе добавили, что в этой работе объединены усилия охотуправления, муниципалитетов, охотников и профильных ведомств.