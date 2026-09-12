Москва12 сенВести.В Забайкальском крае усилил работу по защите населения при появлении медведей вблизи населенных пунктов, созданы 65 оперативных групп реагирования. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Для оперативного реагирования сформировано 65 групп, в которые вошли 205 охотников. Их действия координируют 22 оперативных штабаговорится в сообщении
Отмечается, что при поступлении сообщения о выходе хищника, специалисты выезжают на место, обследуют территорию и отслеживают перемещение хищника. В случае опасности они принимают меры, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью людей.
В оперштабе добавили, что в этой работе объединены усилия охотуправления, муниципалитетов, охотников и профильных ведомств.