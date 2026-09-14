В 2026 году в России насчитали 308 тысяч бурых медведей

В России в 2026 году насчитывается около 308 тысяч бурых медведей В 2026 году в России насчитали 308 тысяч бурых медведей

Москва14 сен Вести.В период с 1990 года по 2026 год популяция бурых медведей в России увеличилась более чем в 2,3 раза. В нынешнем году насчитывается 307,9 тысяч бурых медведей. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России, передает РБК.

В 1990 же году насчитывали 130 тысяч особей.

Больше всего бурых медведей обитает в Красноярском (26,6 тыс.), Хабаровском (26,2 тыс.) и Камчатском краях (24,2 тыс.). В Иркутской области начитывается 22,4 тысяч особей, 18,8 тыс. — в Якутии, 13,3 тыс. — в Амурской области и 11,2 тыс. — в Томской. В Бурятии обитают 6,1 тыс. медведей, в Республике Алтай — 4,7 тыс.

Данные о размере популяции обновляются ежегодно по итогам государственного мониторинга охотничьих ресурсов. При учете принимают во внимание следы жизнедеятельности медведей, состояние кормовой базы и особенности мест обитания, а также экологические и поведенческие особенности животных отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что от нападений медведей в Сибири погибли пять человек за последний месяц. В целом, хищники в этом году выходили к населенным пунктам в 41 российском регионе.