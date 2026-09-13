Москва13 сен Вести.Дмитрий Киселёв предложил искать альтернативные решения проблемы нашествия медведей в России вместо их отстрела, напомнив, что медведь является национальным символом и тотемным животным, сообщает ИС "Вести".

По словам Киселёва, эксперты утверждают, что в России уже под двести тысяч "лишних" медведей, и их стали отстреливать.

А ведь, если подумать, медведь – наш национальный символ. Веками саму Россию даже недруги в карикатурах изображали как медведя. Да мы и не отказываемся. Мишка в России на конфетах, любимый герой мультфильмов и даже на партийных знаменах. Медведь у нас – тотемное животное, своего рода дух-хранитель, собирательный образ благородных черт нашего характера. У медведей богатые коммуникационные навыки. Может, попробовать что-то еще кроме отстрела? Ведь в отношениях человек-природа человек как существо разумное всегда несет лидирующую ответственность. В нарушении баланса сильный всегда виноват. Нам нужно найти красивое решение заявил Киселёв

Ранее в Бурприроднадзоре сообщили, что в Бурятии за прошедшие сутки поступило 48 обращений из-за выхода медведей в населенные пункты, отстрелено 10 особей.