Киселёв: смысл слов Путина про медведя в том, что нужно предвидеть опасность

Киселёв объяснил смысл высказывания Путина о косатках и белых медведях Киселёв: смысл слов Путина про медведя в том, что нужно предвидеть опасность

Москва6 сен Вести.Медведь в лице России должен быть осмотрительным и предвидеть опасность. Так объяснил слова президента России Владимира Путина о стае косаток, атакующих белого медведя, Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на то, что "медведь" предвидит опасность.

Смысл высказывания Путина в том, что медведь должен быть осмотрителен и предвидеть опасность. А он и предвидит. Как пишет со звериной серьезностью английский The Economist, "неизвестно ни одного случая, чтобы косатка съела белого медведя" сказал Киселёв

Журналист продолжил метафору и продемонстировал карту морских датчиков звука, установленных в Беринговом проливе и море Бофорта на севере Аляски.

Они показывают, что косаток здесь становится все больше. А значит – борьба хищников-гигантов неизбежна. Причем белый медведь в такой диспозиции охраняет свое естественное жизненное пространство, а стаи косаток – они же именно стаями охотятся – посягают не на свое добавил он

Российский лидер Владимир Путин 29 августа посетил Московский педагогический государственный университет, где встретился с преподавателями вуза. В ходе общения глава России обратил внимание на пищевые цепочки Крайнего Севера, рассказав о том, как косатки стаей атакуют белого медведя. Таким примером, по словам Путина, можно объяснить детям, в каком мире мы живет и почему РФ проводит спецоперацию.