Путин: если кто-то попытается стащить РФ по пищевой цепочке, то может схлопотать

Путин: желающие "слопать" Россию получат по зубам Путин: если кто-то попытается стащить РФ по пищевой цепочке, то может схлопотать

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин предупредил, что попытка стащить РФ "по пищевой цепочке вниз" обернется тем, что за это можно будет "схлопотать по зубам". Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке, слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам отметил Владимир Путин

Так он отреагировал на вопрос о белых медведях и косатках, объяснив журналистам свою метафору.

Ранее глава государства выступил с предложением попробовать объяснить детям причины СВО через жизнь диких животных. Так, в качестве примера он рассказал о пищевой цепочке "косатка — белый медведь".

В Киргизии Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, он провел несколько двусторонних встреч.