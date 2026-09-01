Владимир Путин объяснил свою недавнюю метафору о косатках и белых медведях Путин объяснил метафору о косатках и белых медведях

Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин объяснил свою недавнюю метафору о косатках и белых медведях, которую он использовал, говоря о специальной военной операции.

Если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке, слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам сказал Путин

Ранее президент, говоря о белых медведях, рассказал о косатках, которые охотятся на них стаей. Путин отметил, что косатки способны разрывать медведей на части, и связал эту метафору с необходимостью объяснять детям, "в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию".