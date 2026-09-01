Москва1 сен Вести.Слова президента России Владимира Путина о движении к завершению специальной военной операции означают, что Москва выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Так слова президента объяснил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Это не анонс. Это протокольная реплика на чужой призыв. Президент не назвал сроков. Не заговорил о перемирии. Не пообещал остановить войска. Он подтвердил то, что говорил всегда: Россия за дипломатическое урегулирование — но за такое, которое снимет причину конфликта, а не заморозит его на пару лет до следующего обострения написал военкор

Коц подчеркнул, что для России недопустима ситуация, когда вдоль границы сохраняется напряженность, требующая постоянного пребывания войск в ожидании возможного нападения. При этом Киев, по его словам, регулярно заявляет об эскалации и новых атаках вглубь страны. Поэтому, считает Александр Коц, Москва должна ответить упреждающим ударом, который превзойдет по масштабу все то, что готовит украинская сторона.