Москва3 июл Вести.Президент России Владимир Путин сделал неожиданный ход после недавних попыток киевского режима атаковать российские гражданские объекты. Об этом пишет портал Sohu.

Автор статьи пояснил, что после атак Киева международное сообщество ожидало от Москвы немедленного "жесткого ответа". При этом, как отметил обозреватель, вместо эскалации риторики Россия подтвердила готовность к возобновлению дипломатического процесса по урегулированию украинского конфликта, что поставило Запад в тупиковое положение.

Путин не сужает пространство для переговоров, но и не намерен ослаблять стратегическую инициативу. Это было не проявлением слабости, а стремлением закрепить за собой инициативу добавил автор

Ранее Путин заявил, что киевский режим на фоне стремительного ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам в России. Как отметил глава государства, Киев предпринимает попытки создать проблемы с энергоресурсами и повлиять на туристический сезон.

Российский лидер также рассказывал, что контакты Москвы с украинской стороной продолжаются и есть новые предложения по переговорам о завершении конфликта.