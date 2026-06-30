Москва30 июн Вести.Недавние заявление российского президента Владимира Путина свидетельствуют о том, что Россия готова ответить Западу, если он нарушит ее "красные линии". Об этом пишет портал Military China.

Отмечается, что Россия адаптировалась к введенным против нее санкциям, и это вызывает недовольство западных стран. В статье также указывается, что Запад оказывается во все более сложном положении, несмотря на его демонстративную решимость.

Путин ясно дал понять, что Россия эффективно адаптируется в ответ на давление и готова решительно ответить, если ее "красные линии" будут нарушены. Западу необходимо тщательно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении России говорится в публикации

Ранее Путин заявил, что Россия в настоящий момент испытывает беспрецедентное, грубое давление со стороны западных элит. При этом глава государства подчеркнул, что у РФ хватает сил и воли в противостоянии с Западом.