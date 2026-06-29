Москва29 июнВести.Президент Российской Федерации Владимир Путин отчетливо разъяснил Западу, что Москва гарантированно противостоит любым угрозам.

Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют

отметил экс-аналитик

По оценке Джонсона, Путин ясно дал понять Западу, что, если тот планирует и впредь угрожать России, та предпримет защитные шаги.

Это было четкое послание, которое я вынес из его речи

резюмировал эксперт

Ранее Путин заверил, что Россия твердо стоит на ногах и готова отстаивать собственные интересы.