Экс-агент Джонсон: Путин четко дал понять, что Россия ответит на любую угрозу

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Путин гарантирует ответ России на любую угрозу Экс-агент Джонсон: Путин четко дал понять, что Россия ответит на любую угрозу

Москва29 июн Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин отчетливо разъяснил Западу, что Москва гарантированно противостоит любым угрозам.

Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют отметил экс-аналитик

По оценке Джонсона, Путин ясно дал понять Западу, что, если тот планирует и впредь угрожать России, та предпримет защитные шаги.

Это было четкое послание, которое я вынес из его речи резюмировал эксперт

Ранее Путин заверил, что Россия твердо стоит на ногах и готова отстаивать собственные интересы.