Москва29 июнВести.Президент Российской Федерации Владимир Путин отчетливо разъяснил Западу, что Москва гарантированно противостоит любым угрозам.
Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуютотметил экс-аналитик
По оценке Джонсона, Путин ясно дал понять Западу, что, если тот планирует и впредь угрожать России, та предпримет защитные шаги.
Это было четкое послание, которое я вынес из его речирезюмировал эксперт
Ранее Путин заверил, что Россия твердо стоит на ногах и готова отстаивать собственные интересы.