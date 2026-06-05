Москва5 июн Вести.Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме содержало не только экономические тезисы, но и жесткий сигнал военно-политическому блоку Запада, считает военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов. Об этом он сообщил в беседе с "МК".

Комментируя письмо Владимира Зеленского, российский лидер завершил свою речь фразой лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова: "Работайте, братья".

Судя по всему, всему Западу и тем более администрации охамевшего президента Зеленского надо ожидать какого-то продолжения этих слов в следующие три ночи и ближайшие дни на следующей неделе. Думаю, что к этому времени будет о чем говорить. Резких заявлений со стороны нашего военно-политического руководства не будет, но будет работа и удары, где противник не ожидал заявил эксперт Попов

Попов подчеркнул, что ближайшие дни могут принести противнику шокирующие результаты. Особо тревожный прогноз специалист сделал для граничащих с Россией государств. По его словам, не исключены "массированные удары с элементами воздушно-огневой операции", которые почувствует не только Украина, но и "Польша, Румыния, Молдова, Прибалтика и, возможно, Финляндия где-то на своих границах".

Возможно, будем работать на грани фола. Это будет показательная порка, которая покажет, где их настоящее место отметил генерал-майор

Отвечая на вопрос о возможном применении новейших систем, собеседник издания подчеркнул, что идеальным инструментом для такого массированного удара стал бы "Орешник".