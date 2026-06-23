Москва23 июн Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил иностранным послам значения слов президента России Владимира Путина "работайте, братья".

Он подчеркнул, что киевский режим ждет та же участь, которая постигла террористов тогда, когда была сказана эта фраза.

"Работайте, братья!" - эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе. В итоге те террористы были уничтожены сказал Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ

Комментируя письмо Владимира Зеленского, российский лидер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, завершил свою речь фразой лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова: "Работайте, братья".

5 июня военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что слова Путина содержали не только экономические тезисы, но и жесткий сигнал военно-политическому блоку Запада.